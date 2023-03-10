В Азербайджане в реке обнаружены археологические находки

В результате падения уровня воды в реке Кура на участке реки, проходящем по территории села Шоркенд Нефтчалинского района, были обнаружены образцы материально-культурного наследия.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Было отмечено, что в связи с этим сотрудники Института археологии, этнографии и антропологии НАНА проведут осмотр данной территории: "В соответствии с результатом осмотра, будут проведены необходимые мероприятия, археологические находки будут переданы по назначению".