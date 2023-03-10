В Баку мужчина пытался продать пулемет

В результате операции, проведенной сотрудниками 25-го отдела Низаминского районного управления полиции (РУП), задержан мужчина, выкладывавший в соцсетях видеоролики, пропагандирующие преступность, и незаконно хранивший огнестрельное оружие.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе мероприятия был задержан и передан следствию ранее судимый Тебриз Гасымов. При проверке содержимого имевшегося при нем целлофанового пакета были обнаружены 1 ручной пулемет РПК, 1 магазин и 24 патрона. Т.Гасымов сообщил, что приобрел огнестрельное оружие некоторое время назад, но хранил его с целью продажи, не передавая полиции.

Материалы, собранные в 25-м отделе полиции по данному факту, направлены для дальнейшего изучения в Низаминский РУП, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.