В Баку предотвращено незаконное строительство

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарного надзора МЧС продолжают осуществление совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.

Как сообщили Day.Az в МЧС, выявлены факты проведения строительных работ в поселке Бина Хазарского района и на улице Дж.Нахчыванского в Низаминском районе столицы без соответствующих разрешительных документов, в том числе с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В результате соответствующих мер, проведенных Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарного надзора МЧС, были пресечены незаконные строительные работы, объекты снесены.

Кроме того, выявлен факт демонтажа межэтажного перекрытия нежилого участка многоэтажного жилого дома на пересечении улиц Тебриз и Т. Шихалиева в Наримановском районе города Баку.

В результате соответствующих мер, незаконные работы были пресечены, межэтажное покрытие было восстановлено.