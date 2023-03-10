В Баку предотвращено незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарного надзора МЧС продолжают осуществление совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.
Как сообщили Day.Az в МЧС, выявлены факты проведения строительных работ в поселке Бина Хазарского района и на улице Дж.Нахчыванского в Низаминском районе столицы без соответствующих разрешительных документов, в том числе с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.
В результате соответствующих мер, проведенных Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарного надзора МЧС, были пресечены незаконные строительные работы, объекты снесены.
Кроме того, выявлен факт демонтажа межэтажного перекрытия нежилого участка многоэтажного жилого дома на пересечении улиц Тебриз и Т. Шихалиева в Наримановском районе города Баку.
В результате соответствующих мер, незаконные работы были пресечены, межэтажное покрытие было восстановлено.
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