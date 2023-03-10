https://news.day.az/society/1545340.html Гурбан Етирмишли о вероятности землетрясения в Азербайджане
Гурбан Етирмишли о вероятности землетрясения в Азербайджане
В Азербайджане в ближайшее время не ожидается сильного землетрясения.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли, в ходе встречи на тему "Современное сейсмогеодинамическое состояние Азербайджана".
По его словам, в Азербайджане каждый день хотя и в слабой степени, происходят подземные толчки, и это естественный процесс.
"Однако в Азербайджане в ближайшее время не ожидается страшного, разрушительного землетрясения. Большинство толчков ощущаются слабо", - сказал Етирмишли.
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