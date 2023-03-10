Внесены изменения в состав коллегии госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

В постановление "О составе коллегии Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев" внесены изменения.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно изменениям, в состав коллегии ведомства вошли начальник финансового отдела и директор Департамента репатриации аппарата Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Таким образом, состав коллегии был расширен с 7 до 9 человек.