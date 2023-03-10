Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

9 марта в 22:20 в результате бдительности пограничников была пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику через служебный участок погранзаставы пограничного отряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Юхары Агалы Билясуварского района Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС, в результате проведенных на территории оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты наркотики общим весом 61 кг 810 гр.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.