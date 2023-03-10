Определена плата за услуги по строительству и планировке в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим были внесены изменения в постановление Кабинета министров от 2020 года "Об утверждении размера оплаты платных услуг, оказываемых Центром Территориального Планирования Строительства".

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