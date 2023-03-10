Строительство больницы модульного типа в Зангиланском районе завершено на 90 процентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента в Джабраильском, Зангиланском и Губадлинском районах Вахид Гаджиев в пятницу на 62-м заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

По его словам, строительство школы в Джебраиле завершено на 32 процента.

"Завершено и проектирование центральной больницы Джебраила и школы номер 930 в Зангилане", - сказал Гаджиев.

Он также отметил, что на 38 процентов завершено строительство железной дороги Горадиз-Агбенд, на 68 процентов завершено строительство автодороги Горадиз-Джебраиль-Зангилан-Агбенд.

"Кроме того, на 70 процентов построена автодорога Джебраил-Щюкюрбейли-Гадрут, на 40 процентов - автодорога Губадлы-Эйвазли, а Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы - завершено на 46 процентов", - отметил он.