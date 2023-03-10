Запускается скоростной пассажирский поезд по маршруту Баку-Агстафа

Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 18 марта впервые запустит пассажирские перевозки скоростным поездом по маршруту Баку-Агстафа-Баку, продлив маршрут скоростного поезда Баку-Гянджа-Баку до станции Агстафа.

Как сообщили Day.Az в АЖД, если пассажирским поездом, действовавшим до марта 2020 года, пассажиры доставлялись из Баку в Агстафу за 8 часов, то теперь это расстояние будет преодолено за 4 часа 55 минут.

Продление линии маршрута позволяет обеспечить деятельность и на станции Товуз.

Что касается расписания движения, скоростной пассажирский поезд будет отправляться из Баку в Агстафу каждый день в 08:45 и прибывать в пункт назначения в 13:40. А по маршруту Агстафа-Баку поезд будет отправляться ежедневно в 17:10 и прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:05. Средняя скорость скоростного пассажирского поезда по соответствующему маршруту составит 100 км/ч.

Стоимость проезда в местах стандартного класса в одном направлении от Баку до Агстафы составит 17 манатов, до Товуза - 16 манатов. Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов или онлайн на официальном сайте АЖД (https://ticket.ady.az/ticket-search/). Билеты поступят в продажу 10 марта.

По маршруту Баку-Агстафа-Баку, протяженность которого составляет 459 км, будет курсировать четырехвагонный двухэтажный скоростной пассажирский поезд производства швейцарской компании Stadler Rail Group. Общая пассажировместимость поезда - 364 места.

Отметим, что согласно действующим в СНГ нормативам скорости железных дорог, в том числе и Азербайджана, если средняя скорость пассажирского поезда составляет 50-90 км/ч, то это классифицируется как скоростной поезд, а если она превышает 91 км/ч - скоростной пассажирский поезд. "Азербайджанские железные дороги" являются членом Совета железных дорог СНГ и в своей деятельности ссылаются на нормативы этого совета.