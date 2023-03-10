Какой будет погода завтра? - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный южный ветер.
Как сообщили Day.Az в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8 °С тепла, днем - 13-18 °С тепла.
Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 60-70 процентов.
В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, ветер умеренный западный.
Температура воздуха ночью составит 3-8 °С тепла, днем - 17-22 °С тепла. В горах ночью - от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 8-13 °С тепла.
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