Какой будет погода завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный южный ветер.

Как сообщили Day.Az в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8 °С тепла, днем - 13-18 °С тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 3-8 °С тепла, днем - 17-22 °С тепла. В горах ночью - от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 8-13 °С тепла.