Какое место Азербайджан занимает по объему воды на душу населения?

По объему воды на душу населения Азербайджан занимает 90-е место в первой сотне стран.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов на брифинге на тему "Причины дефицита воды в стране и текущая ситуация".

Он отметил, что Азербайджан расположен в географии с ограниченными водными ресурсами. Около 70 процентов водных ресурсов обеспечивается за счет трансграничных рек.

"По запасам воды мы занимаем 140-е место в мире", - добавил замминистра.