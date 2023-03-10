https://news.day.az/society/1545402.html Какое место Азербайджан занимает по объему воды на душу населения?
Какое место Азербайджан занимает по объему воды на душу населения?
По объему воды на душу населения Азербайджан занимает 90-е место в первой сотне стран.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов на брифинге на тему "Причины дефицита воды в стране и текущая ситуация".
Он отметил, что Азербайджан расположен в географии с ограниченными водными ресурсами. Около 70 процентов водных ресурсов обеспечивается за счет трансграничных рек.
"По запасам воды мы занимаем 140-е место в мире", - добавил замминистра.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре