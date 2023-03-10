Объем поступающей в Мингячевирское водохранилище воды значительно сократился

Объем воды, поступающей в Мингячевирское водохранилище, за последние 4 года сократился на уровне до 50 процентов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов на брифинге на тему "Причины дефицита воды в стране и текущая ситуация".

По его словам, если в 2018 году в резервуар поступило 823 миллиона кубометров воды, то в 2022 году этот показатель снизился до 455 миллионов кубометров.

"Это связано с меньшим количеством осадков и меньшим объемом воды трансграничных рек. По сравнению с предыдущими годами мы смогли собрать в водохранилище больше воды, чтобы можно было расходовать ее в летние месяцы", - добавил Керимов.