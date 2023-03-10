https://news.day.az/society/1545414.html Стало известно состояние раненых в результате стрельбы в Баку
Стало известно состояние раненых в результате стрельбы в Баку
В связи с вооруженным инцидентом в Баку в Клинический медицинский центр поступили 2 человека с огнестрельными ранениями.
Как сообщили Day.Az в центре, раненые были помещены в отделение реанимации.
Отметим, что инцидент произошел на территории Насиминского района столицы. Сообщается, что в результате стрельбы были ранены 3 человека.
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