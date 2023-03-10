https://news.day.az/society/1545431.html Перестрелка в Баку: сотрудники Генпрокуратуры и МВД Азербайджана находятся на месте происшествия
Перестрелка в Баку: сотрудники Генпрокуратуры и МВД Азербайджана находятся на месте происшествия
В связи с вооруженным инцидентом, произошедшим на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе Баку, сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана в настоящее время находятся на месте происшествия.
Как сообщает Day.Az в пятницу, дополнительная информация будет предоставлена общественности указанными ведомствами.
"Просим дождаться информации официальных ведомств", - говорится в сообщении.
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