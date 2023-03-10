https://news.day.az/society/1545433.html Объем воды в Куре сократился - Рафиг Асланов
Объем воды в Куре сократился - Рафиг Асланов
Объем воды в реке Кура сократился на 27 процентов, в Аразе - на 34 процента, в Самуре - на 21 процент.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на брифинге на тему "Причины дефицита воды в стране и текущая ситуация" сказал заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафиг Асланов.
По его словам, уровень воды в других реках также снизился.
"Тем не менее объем воды, собранной в Мингячевирском водохранилище, больше по сравнению с прошлыми годами. В 2023 году он составляет 10,3 миллиарда кубометров", - сказал Асланов.
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