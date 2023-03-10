https://news.day.az/society/1545436.html Задержан подозреваемый в совершении перестрелки в Баку
Задержан подозреваемый в совершении перестрелки в Баку
Задержан подозреваемый в совершении перестрелки в Баку, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана.
Отметим, что сегодня в Баку произошла перестрелка. Инцидент произошел на территории Насиминского района. По данным правоохранительных органов, в результате инцидента пострадали два человека - Фаган Рагимли 2002 года рождения и Тамерлан Гусейнов 1983 года рождения. Раненые были доставлены в больницу.
Оперативная группа была немедленно направлена на место происшествия. По факту проводится расследование.
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