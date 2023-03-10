Питьевая вода продается населению ниже себестоимости.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя ОАО "Азерсу" Этибар Мамедов на брифинге на тему "Причины нехватки воды в стране и текущая ситуация".

Он отметил, что при нормальных тарифах ОАО "Азерсу" может работать более рентабельно.

"Мы также планируем выступить с инициативой по повышению тарифов в будущем",- сказал Мамедов.