https://news.day.az/society/1545440.html Питьевая вода продается населению ниже себестоимости - Этибар Мамедов
Питьевая вода продается населению ниже себестоимости - Этибар Мамедов
Питьевая вода продается населению ниже себестоимости.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя ОАО "Азерсу" Этибар Мамедов на брифинге на тему "Причины нехватки воды в стране и текущая ситуация".
Он отметил, что при нормальных тарифах ОАО "Азерсу" может работать более рентабельно.
"Мы также планируем выступить с инициативой по повышению тарифов в будущем",- сказал Мамедов.
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