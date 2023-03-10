Собака-спасатель из Азербайджана помогла вызволить в Кахраманмараше из-под завалов трех человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Anadolu.

Было отмечено, что восемь собак поисково-спасательной группы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана определили местонахождение в общей сложности 15 человек. Кокер-спаниель по кличке Джуна помогла вытащить из-под обломков трех человек, в том числе одного ребенка.

Инструктор Джуны Эхтирам Балогланов сказал, что эти собаки облегчают работу поисково-спасательных служб: "Джуна родилась в 2017 году. С тех пор она со мной. Она помогла вызволить из-под завалов в Кахраманмараше трех человек. Здесь ее называли "героиня Джуна".