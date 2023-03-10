https://news.day.az/society/1545450.html В Азербайджане тысяча кубометров поливной воды обходится государству в 70-80 манатов
В Азербайджане тысяча кубометров поливной воды обходится государству в 70-80 манатов
В Азербайджане 1 000 кубометров поливной воды обходятся государству в 70-80 манатов.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафиг Асланов на брифинге на тему "Причины нехватки воды в стране и текущая ситуация".
Он сообщил, что объединениям 1000 кубометров воды продается по 50 копеек, а они перепродают их потребителям с определенной надбавкой, в соответствии со своими затратами.
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