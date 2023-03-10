Кто он - гаджи Эльбрус, который заменит покойного гаджи Шахина в мечети Мешеди Дадаш?

Стал известен преемник скончавшегося 2 марта религиозного деятеля, ахунда мечети Мешади Дадаш гаджи Шахина Гасанли.

Как передает Day.Az со ссылкой на yenisabah.az, его заменил гаджи Эльбрус Керимов. Сегодня в 13:00 в мечети Мешади Дадаш верующие совершили под руководством нового имама пятничный намаз.

Кто же он - гаджи Эльбрус Керимов?

Несмотря на молодой возраст, преемник гаджи Шахина хорошо известен прихожанам мечети.

Гаджи Эльбрус Керимов родился 5 ноября 1992 года. Он считается одним из главных последователей гаджи Шахина. Помимо азербайджанского, он также знает арабский и русский языки, фарси. В настоящее время является преподавателем и научным сотрудником Научно-образовательного центра Darul Hikmət.

После окончания медресе начал дистанционное обучение в Международном университете Аль-Мустафа Ирана.

Преподает арабский язык, фарси, шариат и усуль в русском и азербайджанском секторах Научно-образовательного центра Darul Hikmət.

Является автором книги "Логика познания религии", предисловие к которой написал его учитель гаджи Шахин Гасанли. Он дал высокую оценку интеллектуальному труду своего ученика.

В отличие от своего предшественника, Эльбрус Керимов не столь активен в социальных сетях. На его Instagram-аккаунт подписано всего 725 человек, а YouTube-канал - 563 пользователя.

Сообщается, что покойный гаджи Шахин Гасанли всегда поддерживал своего любимого ученика гаджи Эльбруса. Еще при жизни он неоднократно предоставлял возможность Эльбрусу быть имамом на пятничных намазах в мечети Мешади Дадаш.

Гаджи Эльбрус Керимов женат, имеет дочь и сына.