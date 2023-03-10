Мы обязаны рационально относиться к использованию воды - Вугар Керимов
В Куре ситуация не такая страшная. Но есть основания для беспокойства.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов на брифинге на тему "Причины дефицита воды в стране и текущая ситуация".
Он отметил, что в последние годы объем поступающей из Грузии воды составляет 5-6 миллиардов кубометров.
"Хочу отметить одно: территория Израиля размером с Азербайджан. Если запас воды у них составляет 2 миллиарда кубометров, то у нас объем воды 25 миллиардов кубометров. Несмотря на это, Израиль входит в список стран, экспортирующих в мир наибольшее количество сельскохозяйственной продукции. Мы также должны экономно использовать воду".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре