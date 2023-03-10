https://news.day.az/society/1545485.html Подробности в связи с пострадавшим в перестрелке в Баку студентом
Подробности в связи с пострадавшим в перестрелке в Баку студентом
Один из раненых во время вооруженного инцидента в Баку является студентом.
Как сообщили Day.Az в пятницу в Азербайджанском медицинском университете (АМУ), один из пострадавших - студент 4-го курса военно-медицинского факультета АМУ Фаган Рагимли.
Напомним, что сегодня в Насиминском районе Баку произошел вооруженный инцидент, два человека получили ранения. Пострадавшие - Фаган Рагимли, 2002 года рождения, и Тамерлан Гусейнов, 1983 года рождения, были госпитализированы.
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