https://news.day.az/society/1545496.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 45 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки выявлено 4 новых случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 516 человек вылечились, 10 142 скончались, число активных больных - 212.
За прошедшие сутки проведено 808 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 538 679 тестов.
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