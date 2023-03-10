В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
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В Азербайджане выявлено еще 45 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлено 4 новых случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 516 человек вылечились, 10 142 скончались, число активных больных - 212.

За прошедшие сутки проведено 808 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 538 679 тестов.