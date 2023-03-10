Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 187 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 81, вторую дозу получили 37 человек, "бустерную" дозу - 61 человек.

Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 8.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 951 052, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 404 920, вторую дозу получили 4 879 396, "бустерную" дозу - 3 400 992 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 265 744 человека.