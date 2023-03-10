Очередной эвакуационный автобус выехал из Турции в Азербайджан

Сегодня вечером, около 18:00, в Азербайджан из пострадавшего от землетрясения региона Турции отправился последний эвакуационный автобус.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, дополнительная информация о конкретном количестве наших соотечественников в последнем эвакуационном автобусе, отправившемся с автовокзала Аданы, будет предоставлена ​​позже.