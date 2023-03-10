https://news.day.az/society/1545574.html Очередной эвакуационный автобус выехал из Турции в Азербайджан
Очередной эвакуационный автобус выехал из Турции в Азербайджан
Сегодня вечером, около 18:00, в Азербайджан из пострадавшего от землетрясения региона Турции отправился последний эвакуационный автобус.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
По его словам, дополнительная информация о конкретном количестве наших соотечественников в последнем эвакуационном автобусе, отправившемся с автовокзала Аданы, будет предоставлена позже.
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