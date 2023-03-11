Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам движения в связи с туманной погодой, наблюдаемой на дорогах.

Начальник отдела управления майор полиции Ровшан Тагиев сообщил Day.Az, что в связи с туманной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других районах республики ограничена видимость на дорогах, что создает серьезные трудности для водителей.

Учитывая вышеуказанное, рекомендуем всем водителям выбирать ограничение скорости в соответствии с реальной ситуацией, избегать выезда на дорогу с неисправными транспортными средствами, а также строго соблюдать правила техники безопасности при обгоне и маневрировании.