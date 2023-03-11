https://news.day.az/society/1545619.html Тяжелое ДТП в Ордубаде - есть пострадавший
Тяжелое ДТП в Ордубаде - есть пострадавший
На территории села Айлис Ордубадского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух автомобилей тяжелые травмы получил житель села Садиг Гахраманов, 1992 г.р.
Пострадавший госпитализирован.
По факту ведется расследование.
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