Тяжелое ДТП в Ордубаде
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На территории села Айлис Ордубадского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух автомобилей тяжелые травмы получил житель села Садиг Гахраманов, 1992 г.р.

Пострадавший госпитализирован.

По факту ведется расследование.