Как долго продлится туманная погода в Баку и на Абшероне?

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туманная погода.

Как передает Day.Az, заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Рафик Вердиев отметил, туман является ожидаемым атмосферным явлением в связи с синоптическими условиями.

Р.Вердиев отметил, что туман наблюдается в Шабране, Сабирабаде, Сальяне, Джафархане, Нефтчале, Билясуваре, Баку, Сумгайыте, Маштаге, Бина, на Нефтяных Камнях, Пираллахи, на острове Чилов, видимость ограничивается 50-200 метрами: "Туманная погода продержится с перерывами до 12 марта".