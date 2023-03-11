https://news.day.az/society/1545671.html Как долго продлится туманная погода в Баку и на Абшероне?
Как долго продлится туманная погода в Баку и на Абшероне?
В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туманная погода.
Как передает Day.Az, заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Рафик Вердиев отметил, туман является ожидаемым атмосферным явлением в связи с синоптическими условиями.
Р.Вердиев отметил, что туман наблюдается в Шабране, Сабирабаде, Сальяне, Джафархане, Нефтчале, Билясуваре, Баку, Сумгайыте, Маштаге, Бина, на Нефтяных Камнях, Пираллахи, на острове Чилов, видимость ограничивается 50-200 метрами: "Туманная погода продержится с перерывами до 12 марта".
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