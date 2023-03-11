https://news.day.az/society/1545683.html Азербайджанские волонтеры возвращаются из Турции - ФОТО
Азербайджанские волонтеры возвращаются из Турции - ФОТО
Представители молодежных волонтерских организаций Азербайджана, выполняющие добровольческую миссию в зоне землетрясения в Турции, исполнили свой братский долг и возвращаются на родину.
Об этом сообщили в субботу Day.Az в Фонде молодежи Азербайджана.
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