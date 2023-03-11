Азербайджанские волонтеры возвращаются из Турции
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Представители молодежных волонтерских организаций Азербайджана, выполняющие добровольческую миссию в зоне землетрясения в Турции, исполнили свой братский долг и возвращаются на родину.

Об этом сообщили в субботу Day.Az в Фонде молодежи Азербайджана.

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