Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на 12 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем - 13-18 ° тепла. Атмосферное давление упадет с 761 мм рт.ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 1-6° тепла, днем - 9-14 ° тепла.