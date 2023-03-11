На двух центральных улицах Баку движение будет ограничено

Как сообщил Day.Az старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции г. Баку, майор полиции Араз Аскерли, в связи с ремонтными работами на проспекте Нефтяников и улице акад. Зарифы Алиевой в течение 3 дней - 12, 13 и 14 марта (с воскресенья по вторник включительно) будет заменено асфальтовое покрытие, поэтому движение будет ограничено.

"В связи с этим водители, желающие передвигаться от площади Азнефть в направлении ул. Юсифа Сафарова, должны пользоваться альтернативными дорогами. Предлагается следующий маршрут: Верх от площади Азнефть по ул. Ниязи, повернуть направо на ул. Истиглалият (станция метро "Ичеришехер"), далее до памятника Сабира, затем налево по просп. Азербайджан (в направлении здания МВД), затем от Бешмертебе направо, повернуть на ул. Шамси Бадалбейли, выехать по просп. Азадлыг к (28 Mall), потом направо на проспект, далее от пересечения с ул. Низами налево и прямо по ул. Низами в направлении ул. Юсифа Сафарова"