Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлено 36 случаев заражения коронавирусом, 32 человека вылечились, 1 - скончался, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 906 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 548 человек вылечились, 10 143 - скончались, число активных больных составляет 215.

За последние сутки в стране проведены 1 519 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 540 198.