В Баку на 3 дня будут изменены маршруты 17 автобусов

12, 13 и 14 марта в Баку будут изменены маршруты 17 автобусов - 1, 2, 4, 5, 10, 18, 21, 30, 32, 46, 49, 88, 125, 127, 175, H1, M3.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Движение автобусов будет организовано по ул. Ахмеда Джавада, Ниязи, Истиглалият, просп. Азербайджан, ул. Шамси Бадалбейли, просп. Азадлыг, ул. Низами.

Отметим, что изменение схем маршрутов вышеуказанных автобусов связано с ремонтными работами, которые будут проводиться на просп. Нефтяников и на ул. акад. Зарифы Алиевой.