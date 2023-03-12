В средней школе села Агалы впервые пройдет выпускной экзамен

12 марта Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускной экзамен для выпускников общеобразовательных учреждений.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ГЭЦ, экзамены пройдут во многих городах и районах Азербайджана, в том числе в средней школе села Агалы (Зангиланский район).

Согласно информации, экзамен начнется в 11:00. В 10:45 режим пропуска на экзамен заканчивается. После этого участники не допускаются в здание экзамена.