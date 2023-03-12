В Самухском районе 20-летняя девушка отравилась угарным газом
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Жительница поселка Гарайери Самухского района отравилась угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, С.Аббасова (2003 года рождения) была госпитализирована с диагнозом отравление угарным газом. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Сообщается, что С.Аббасова отравилась газом в ванной комнате собственного дома.

Факт расследуется.