https://news.day.az/society/1545875.html В Самухском районе 20-летняя девушка отравилась угарным газом
В Самухском районе 20-летняя девушка отравилась угарным газом
Жительница поселка Гарайери Самухского района отравилась угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, С.Аббасова (2003 года рождения) была госпитализирована с диагнозом отравление угарным газом. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Сообщается, что С.Аббасова отравилась газом в ванной комнате собственного дома.
Факт расследуется.
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