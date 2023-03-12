https://news.day.az/society/1545920.html Какой будет погода в Баку завтра?
Какой будет погода в Баку завтра?
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер к вечеру сменится периодически усиливающимся северо-западным.
Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 16-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт.ст. до 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.
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