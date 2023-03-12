В Билясуваре в частном доме произошел пожар

В селе Бейдили Билясуварского района произошел пожар в одноэтажном четырехкомнатном доме общей площадью в 90 кв.м.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, сгорело 60 кв.м потолка из камыша 3 комнат и 30 кв.м воспламеняющихся конструкций крыши.

Остальная часть жилого строения была защищена от пожара. Огонь был потушен силами Государственной службы пожарной охраны.