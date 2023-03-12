В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 36 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 35 человек.

Как сообщилиDay.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, 1 человек скончался.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 828 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, 818 583 человека прошли лечение и выздоровели, 10 144 скончались, 215 продолжают лечение.