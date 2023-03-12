Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 161 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 70, вторую дозу получили 36 человек, "бустерную" дозу - 49 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 6.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 951 443, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 405 069, вторую дозу получили 4 879 493, "бустерную" дозу - 3 401 118 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 265 763 человека.