https://news.day.az/society/1546014.html Тяжелое ДТП в Шамкире - есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Шамкире - есть пострадавшие
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в поселке Чинарлы.
Столкнулись два легковых автомобиля.
В результате аварии 4 человека получили травмы и были госпитализированы.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре