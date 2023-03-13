Тяжелое ДТП в Шамкире
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В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в поселке Чинарлы.

Столкнулись два легковых автомобиля.

В результате аварии 4 человека получили травмы и были госпитализированы.

По данному факту проводится расследование.