На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Утром в понедельник, 13 марта, на ряде оживленных дорог Баку возникли автомобильные пробки.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана, представив список улиц, на которых наблюдается большая плотность движения.
В частности, пробки зафиксированы:
Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дорога, в сторону центра;
Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
Круг "20 января";
Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";
Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";
Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
Аэропортовая трасса, в сторону метро "Кероглу";
Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
Бадамдарское шоссе, наблюдается затор в направлении центра.
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