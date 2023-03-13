На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта

Утром в понедельник, 13 марта, на ряде оживленных дорог Баку возникли автомобильные пробки.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана, представив список улиц, на которых наблюдается большая плотность движения.

В частности, пробки зафиксированы:

Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дорога, в сторону центра;

Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

Круг "20 января";

Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

Аэропортовая трасса, в сторону метро "Кероглу";

Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

Бадамдарское шоссе, наблюдается затор в направлении центра.