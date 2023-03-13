В Милли Меджлисе обсуждают законопроект "О высшем образовании"

Парламентский комитет по науке и образованию, совместно с Министерством науки и образования Азербайджана, проводит общественные слушания по законопроекту "О высшем образовании".

Как сообщает информационное агентство Day.Az в понедельник, в этих слушаниях принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, руководители вузов, эксперты в сфере образования и депутаты.