В Милли Меджлисе обсуждают законопроект "О высшем образовании"
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Парламентский комитет по науке и образованию, совместно с Министерством науки и образования Азербайджана, проводит общественные слушания по законопроекту "О высшем образовании".

Как сообщает информационное агентство Day.Az в понедельник, в этих слушаниях принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, руководители вузов, эксперты в сфере образования и депутаты.