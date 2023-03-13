Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило участников движения в связи с туманом, передает Day.Az.

Как сообщил представитель управления Мубариз Агаев, данное явление может представлять опасность на дорогах.

​"По данным Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в связи с туманной погодой 13 марта на некоторых автомагистралях страны ожидается ограничение видимости до 300 - 800 м, что может создать ряд трудностей для водителей.

Поскольку густой туман создает серьезные препятствия для своевременной и четкой видимости других участников движения, а также средств регулирования, водителям следует быть более внимательными в такую погоду, выбирать скоростной режим в соответствии с реальной ситуацией, следить за исправностью транспортных средств, особенно наружных осветительных приборов, а также строго соблюдать правила безопасности при обгоне и маневрировании", - добавил он.