Для азербайджанских детей в Чехии проведен урок, посвященный Новрузу

Чешско-азербайджанское общество дружбы и воскресная школа "Бута" организовали в историческом центре Праги для детей членов азербайджанской диаспоры урок, посвященный празднику Новруз.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время праздничного урока маленькие азербайджанцы 4-10 лет познакомились с национальными традициями и обычаями, связанными с праздником весны, дошедшими до нас из глубины веков.

"На уроке мы познакомили наших детей, большинство которых родились в Чехии, с такими национальными традициями, как выпечка шекербуры, покраска и бой яиц, выучили с ними народные азербайджанские танцы, ну и, конечно же, "подслушивали" соседей и бросали шапки под их двери. Соседи оказались добрыми, и каждый раз наполняли шапки моих учеников конфетами", - сказала учительница школы "Бута" в Праге Рена Абубекирова.

"Говоря о Новрузе, хочу отметить, что этот праздник для каждого из нас символизирует начало нового года и пробуждения сил природы от зимней спячки. В Азербайджане он празднуется в каждой семье, и нашей задачей является, чтобы и наши дети, живущие в Чехии, не теряли связи с националными традициями. Этот праздник укрепляет нашу связь с нашими предками и прививает такие ценности, как миролюбие и толерантность, поэтому очень важно передавать подобные традиции следующим поколениям", - сказал организатор и председатель Чешско-азербайджанского общества дружбы Эльдар Велиев.