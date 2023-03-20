https://news.day.az/society/1548342.html Жители Баку отмечают праздник Новруз - ФОТОРЕПОРТАЖ
Жители Баку отмечают праздник Новруз - ФОТОРЕПОРТАЖ
Азербайджан встречает Новруз. Этот праздник отмечается в день весеннего равноденствия - он символизирует окончание зимы, обновление природы и начало новой жизни, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Это один из самых долгожданных и любимых праздников в Азербайджане, его любят и взрослые, и дети. В эти дни двери домов открыты для гостей, а столы ломятся от угощений.
Жители Баку по случаю любимого праздника совершают прогулки по городу. В столице царит праздничное настроение.
Представляем вниманию читателей фотографии, отражающие праздничную атмосферу Баку.
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