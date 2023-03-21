https://news.day.az/society/1548595.html В Губе задержаны серийные грабители
В Губе задержаны серийные грабители
На территории Губинского района задержаны подозреваемые в совершении краж Эльшад Гулиев и Эльшан Гаджиев.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе расследования выяснилось, что эти лица нанесли ущерб потерпевшим в общей сложности на 7 905 манатов, похитив из расположенных на территории района кафе и частных домов различные предметы и продукты питания.
По данному факту в Губинском РУП возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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