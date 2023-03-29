https://news.day.az/society/1550520.html Турецкие психологи, прибывшие по приглашению МЧС Азербайджана, оказали помощь 1 743 гражданам - ФОТО - ВИДЕО
Турецкие психологи, прибывшие по приглашению МЧС Азербайджана, оказали помощь 1 743 гражданам - ФОТО - ВИДЕО
Турецкие психологи, прибывшие в страну по приглашению МЧС Азербайджана, оказали помощь 1 743 гражданам, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ведомство.
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