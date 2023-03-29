Пожар в многоэтажном здании в Баку

23:05

Пожар, вспыхнувший в квартире в многоэтажном жилом здании, расположенном на проспекте Гянджа Хатаинского района города Баку, был локализован и потушен в короткие сроки в результате оперативного вмешательства подразделений пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

22:44

На "горячую линию" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о пожаре в жилом здании, расположенном на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку, передает Day.Az в среду со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны и спасатели Бакинского регионального центра МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.