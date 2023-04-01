https://news.day.az/society/1551629.html Народная артистка Мехрибан Зеки выписана домой
Народная артистка Мехрибан Зеки выписана домой
Народная артистка Мехрибан Зеки выписана домоц.
Об этом АПА сказал ее коллега Туран Угур, передает Day.Az.
По его словам, в самочувствии Мехрибан Зеки проблем нет: "Все в порядке. Она чувствует себя хорошо".
Напомним, 22 марта народная артистка Мехрибан Зеки пострадала в ДТП, произошедшем в поселке Сарай Абшеронского района. В дорожно-транспортном происшествии погиб заслуженный работник культуры Огтай Алиев, его супруга, заслуженная артистка Диляра Алиева получила легкие телесные повреждения.
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