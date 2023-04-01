Народная артистка Мехрибан Зеки выписана домой

Народная артистка Мехрибан Зеки выписана домоц.

Об этом АПА сказал ее коллега Туран Угур, передает Day.Az.

По его словам, в самочувствии Мехрибан Зеки проблем нет: "Все в порядке. Она чувствует себя хорошо".

Напомним, 22 марта народная артистка Мехрибан Зеки пострадала в ДТП, произошедшем в поселке Сарай Абшеронского района. В дорожно-транспортном происшествии погиб заслуженный работник культуры Огтай Алиев, его супруга, заслуженная артистка Диляра Алиева получила легкие телесные повреждения.