Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине
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2 апреля на мине подорвался рядовой Нифталиев Новруз Эльдениз оглы, военнослужащий одной из дивизий азербайджанской армии, дислоцированной на освобожденной территории Тертерского района.

Об этом сообщили Day.Az в минобороны.

По факту ведется расследование.