https://news.day.az/society/1551850.html Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине - ФОТО
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине - ФОТО
2 апреля на мине подорвался рядовой Нифталиев Новруз Эльдениз оглы, военнослужащий одной из дивизий азербайджанской армии, дислоцированной на освобожденной территории Тертерского района.
Об этом сообщили Day.Az в минобороны.
По факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре